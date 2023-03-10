В оккупированном Бердянске из больниц выписывают пациентов из-за раненых захватчиков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook .

"Противник продолжает нести потери. В городе Бердянск Запорожской области, в результате огневого поражения подразделений врага, местные медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами", - говорится в сообщении.

В частности, из гинекологического отделения выписали всех пациенток и разместили 30 раненых россиян.

"В хирургическом и ЛОР отделениях разместили 80 тяжелораненых захватчиков", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Бердянске произошел масштабный пожар. Предварительно, горела одна из баз оккупантов.

Кроме того, российские захватчики планировали закрыть выезд из временно оккупированного Бердянска с 1 марта.

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