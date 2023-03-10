В оккупированном Бердянске из больниц выписывают пациентов из-за раненых захватчиков
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области местные больницы переполнены ранеными захватчиками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.
"Противник продолжает нести потери. В городе Бердянск Запорожской области, в результате огневого поражения подразделений врага, местные медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами", - говорится в сообщении.
В частности, из гинекологического отделения выписали всех пациенток и разместили 30 раненых россиян.
"В хирургическом и ЛОР отделениях разместили 80 тяжелораненых захватчиков", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне в Бердянске произошел масштабный пожар. Предварительно, горела одна из баз оккупантов.
Кроме того, российские захватчики планировали закрыть выезд из временно оккупированного Бердянска с 1 марта.
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