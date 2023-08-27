В окупованому Бердянську горить підприємство, росіяни туди свозили техніку, - Федоров

"Народна прикмета: якщо на окупованій землі валить чорний дим - ймовірно палає щось вороже. Цього разу рясно горить у поки що окупованому Бердянську", - пише Федоров.

За словами міського голови, згідно з попередньою інформацією, пожежа сталась на території одного з підприємств.

Звуки вибухів місцеві не чули, однак бачили як напередодні росіяни завозили в цехи військову техніку.

Ситуація в Бердянську

Бердянськ від початку повномасштабного вторгнення Росії перебуває під контролем окупантів. Ворог використовує місто та його портову інфраструктуру для перекидання військ, техніки.

В місті, як і в інших тимчасово окупованих містах останнім час активно щось "вибухає".