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В окупованому Бердянську горить підприємство, росіяни туди свозили техніку, - Федоров

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області рясно горить підприємство, куди росіяни звозили техніку.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Народна прикмета: якщо на окупованій землі валить чорний дим - ймовірно палає щось вороже. Цього разу рясно горить у поки що окупованому Бердянську", - пише Федоров.

За словами міського голови, згідно з попередньою інформацією, пожежа сталась на території одного з підприємств. 

Звуки вибухів місцеві не чули, однак бачили як напередодні росіяни завозили в цехи військову техніку. 

Ситуація в Бердянську

Бердянськ від початку повномасштабного вторгнення Росії перебуває під контролем окупантів. Ворог використовує місто та його портову інфраструктуру для перекидання військ, техніки.  

В місті, як і в інших тимчасово окупованих містах останнім час активно щось "вибухає".

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