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В оккупированном Бердянске горит предприятие, россияне туда свозили технику, - Федоров

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области обильно горит предприятие, куда россияне свозили технику.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Народная примета: если на оккупированной земле валит черный дым - вероятно пылает что-то вражеское. На этот раз обильно горит в оккупированном Бердянске", - пишет Федоров.

По словам городского головы, согласно предварительной информации, пожар произошел на территории одного из предприятий.

Звуки взрывов местные не слышали, однако видели, как накануне россияне завозили в цеха военную технику.

Ситуация в Запорожской Бердянске

Бердянск с начала полномасштабного вторжения России находится под контролем оккупантов. Враг использует город и его портовую инфраструктуру для переброски войск, техники.  

В городе, как и в других временно оккупированных городах в последнее время активно что-то "взрывается".

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