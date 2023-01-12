В окупованому Алчевську розпочалася нова хвиля мобілізації на тлі втрат РФ, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .

"Так, у місті Алчевську відзначено початок чергової хвилі мобілізації з 9 січня цього року", - додали у Генштабі.

За даними українського військового командування, противник не припиняє мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, зокрема і у Луганській області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Росії з 9 січня обмежили виїзд із країни військовозобов'язаним, зокрема обмежено придатним до служби.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Криму планують відрахувати всіх студентів із заборгованістю у рамках підготовки до мобілізації.

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