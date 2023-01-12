В оккупированном Алчевске началась новая волна мобилизации на фоне потерь РФ, - Генштаб

Иллюстративное фото: в оккупированном Алчевске началась новая волна мобилизации на фоне потерь РФ (Getty Images)

Оккупанты начали новую волну мобилизации во временно неподконтрольном Украине Алчевске (Луганская область). Таким образом враг пытается восполнить потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По данным украинского военного командования, противник не прекращает мобилизацию на временно оккупированных территориях, в том числе и в Луганской области. "Так, в городе Алчевске отмечено начало очередной волны мобилизации с 9 января этого года", - добавили в Генштабе.