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В оккупированном Алчевске началась новая волна мобилизации на фоне потерь РФ, - Генштаб

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Алчевск, Четверг 12 января 2023 18:24
В оккупированном Алчевске началась новая волна мобилизации на фоне потерь РФ, - Генштаб Иллюстративное фото: в оккупированном Алчевске началась новая волна мобилизации на фоне потерь РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Оккупанты начали новую волну мобилизации во временно неподконтрольном Украине Алчевске (Луганская область). Таким образом враг пытается восполнить потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По данным украинского военного командования, противник не прекращает мобилизацию на временно оккупированных территориях, в том числе и в Луганской области.

"Так, в городе Алчевске отмечено начало очередной волны мобилизации с 9 января этого года", - добавили в Генштабе.

Напомним, ранее стало известно, что в России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно пригодным к службе.

Также мы писали, что во временно оккупированном Крыму планируют отчислить всех студентов с задолженностью в рамках подготовки к мобилизации.

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