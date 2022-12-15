В окупованій Кадіївці знову пролунав гучний вибух (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соціальні мережі.

За попередніми даними, вибух та пожежа викликані детонацією на складі боєприпасів російських військових. Що спричинило вибух, а також які снаряди перебували на складі, не повідомляється.

Нагадаємо, що сьогодні вночі в мережі з'явилася інформація про потужний вибух в окупованій Кадіївці. Спочатку повідомлялося про знищення складу БК противника та його детонації. Втім, згодом стало відомо, що вибух стався у казармі, де перебували російські окупаційні війська.