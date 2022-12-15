В окупованій Кадіївці знову пролунав гучний вибух (відео)
У тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області сьогодні ввечері, 15 грудня, пролунав гучний вибух, за яким почалася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соціальні мережі.
За попередніми даними, вибух та пожежа викликані детонацією на складі боєприпасів російських військових. Що спричинило вибух, а також які снаряди перебували на складі, не повідомляється.
Нагадаємо, що сьогодні вночі в мережі з'явилася інформація про потужний вибух в окупованій Кадіївці. Спочатку повідомлялося про знищення складу БК противника та його детонації. Втім, згодом стало відомо, що вибух стався у казармі, де перебували російські окупаційні війська.
Пізніше стало відомо, що, за словами голови Луганської ОВ Сергія Гайдая, у тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області чули потужний вибух. Як стало відомо, вибух пролунав у казармі з особовим складом росіян.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу у штабі "вагнерівців" в окупованій Луганській області.
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