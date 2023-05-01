На окупованій Запорізькій АЕС провели вже 8-му ротацію місії МАГАТЕ

"27 квітня 2023 року відбулася чергова ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, яка окупована російськими військовими. Від початку роботи постійної моніторингової групи Агентства (з вересня 2022 року) - це вже восьма група експертів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попри постійну присутність експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, російські загарбники своїми діями завдають значної шкоди ядерній та радіаційній безпеці на атомній станції, яка за період окупації суттєво деградувала.

"У цьому особисто міг переконатися Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі під час свого візиту на ЗАЕС, який відбувся місяць тому", - додають в повідомленні.

В прес-службі також нагадали, що місії МАГАТЕ також діють на Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській АЕС, а також на Чорнобильській АЕС у відповідь на офіційний запит України.

Вони здійснюють моніторинг ситуації та документують впливи війни на стан ядерної та радіаційної безпеки, надають технічні консультації українським фахівцям, вивчають пріоритетні потреби на ядерних об’єктах для подальшого надання технічної допомоги.

Нагадаємо, 29 березня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав окуповану Запорізьку АЕС.

Додамо, як заявив Гроссі, МАГАТЕ розробляє нову концепцію захисту ЗАЕС, яка передбачає звуження зони безпеки довкола станції.

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