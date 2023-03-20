На окупованій території Херсонської області ліквідували організатора катівень, - ГУР

У ГУР зазначають, що Москаленко був жителем тимчасово окупованої Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми. Після захоплення регіону російськими військовими він добровільно пішов на співпрацю з росіянами.

Колаборант отримав посаду так званого "начальника СІЗО", де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури.

"ГУР МО України нагадує - за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", - йдеться у повідомленні.

Фото: колаборанта Сергія Москаленка ліквідували (t.me/DIUkraine)

Нагадаємо, вчора росіяни повідомили, що у Новій Каховці підірвали авто командира взводу патрульно-постової служби поліції Херсонської області.

Також у Новій Каховці намагалися ліквідувати "заступника начальника ВЦА" Віталія Гуру.

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