UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На окупованій території Херсонської області ліквідували організатора катівень, - ГУР

Фото: у Херсонській області ліквідували організатора катівень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

На окупованій території Херсонської області ліквідували одного з колаборантів Сергія Москаленка. Зрадник був організатором катівень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

У ГУР зазначають, що Москаленко був жителем тимчасово окупованої Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми. Після захоплення регіону російськими військовими він добровільно пішов на співпрацю з росіянами.

Колаборант отримав посаду так званого "начальника СІЗО", де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури.

"ГУР МО України нагадує - за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", - йдеться у повідомленні.

Фото: колаборанта Сергія Москаленка ліквідували (t.me/DIUkraine)

Нагадаємо, вчора росіяни повідомили, що у Новій Каховці підірвали авто командира взводу патрульно-постової служби поліції Херсонської області.

Також у Новій Каховці намагалися ліквідувати "заступника начальника ВЦА" Віталія Гуру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьколаборантНовая КаховкаГлавное управление разведки