На оккупированной территории Херсонской области ликвидировали организатора пыточных, - ГУР

В ГУР отмечают, что Москаленко являлся жителем временно оккупированной Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы. После захвата региона российскими военными он добровольно пошел на сотрудничество с россиянами.

Коллаборант получил должность так называемого "начальника СИЗО", где над пленными украинцами совершали бесчеловечные пытки.

"ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", - говорится в сообщении.

Фото: коллаборанта Сергея Москаленко ликвидировали (t.me/DIUkraine)

Напомним, вчера россияне сообщили, что в Новой Каховке подорвали автомобиль командира взвода патрульно-постовой службы полиции Херсонской области.

Также в Новой Каховке пытались ликвидировать "заместителя начальника ВГА" Виталия Гуру.

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