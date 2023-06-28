В окупованій Ясинуватій пролунали вибухи в районі вокзалу

У тимчасово окупованій Ясинуватій Донецької області повідомляють про вибухи у районі залізничного вокзалу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали.
У мережі повідомляють, що на момент вибуху в районі вокзалу перебувало скупчення російських окупантів.
Над містом підійматися стовп диму.
Зазначимо, що раніше Ясинувата була один з найбільших залізничних вузлів України. Проте у 2014 році російські загарбники окупували місто. Зараз воно перебуває під контролем бойовиків "ДНР".
Останнім часом в окупованій частині Донецької області почастішали вибухи. "Бавовна" трапляється у місцях скупчення російських військових та їхньої техніки, складів боєприпасів чи на залізній дорозі.
Тільки сьогодні у Донецьку пролунав вибух. У районі торгового центру Green Plaza помітили чорний дим.
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