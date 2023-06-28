ua ru
Ср, 28 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В окупованому Донецьку повідомляють про "приліт", у місті видніється дим

Новость на русском →
Донецьк, Середа 28 червня 2023 14:26
В окупованому Донецьку повідомляють про "приліт", у місті видніється дим Фото: в окупованому Донецьку "приліт" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Донецьку сьогодні, 28 червня, пролунав вибух. У місті помітили чорний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі у соціальних мережах пишуть про "приліт". Після вибуху у Донецьку видніється чорний дим. Його помітили про у районі торгового центру Green Plaza.

Наразі окупаційна влада не коментувала ситуацію у Донецьку. Також немає інформації про постраждалих.

Ситуація у Донецьку

Донецьк знаходиться під російською окупацією з 2014 року. Останнім часом в окупованому місті почастішали вибухи. Росіяни звинувачують Україну в обстрілах мирного населення.

Українська влада та військові наголошують, що не атакують цивільних, а лише знищує російських окупантів. Так, нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що захисники вдарили по зосередженню підрозділу "Ахмат" в окупованого Донецьку. За попередніми даними, знищено 56 "кадирівців".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецьк Донецька область
NEWS
Зеленський: для Росії було би правильно просити, щоб Україну прийняли в НАТО
Зеленський: для Росії було би правильно просити, щоб Україну прийняли в НАТО
DAILY
Олена Зеленська: Ми будемо відчувати наслідки війни ще 5-7 років після перемоги
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олена Зеленська: Ми будемо відчувати наслідки війни ще 5-7 років після перемоги