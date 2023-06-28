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В оккупированной Ясиноватой раздались взрывы в районе вокзала

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Среда 28 июня 2023 15:58
В оккупированной Ясиноватой раздались взрывы в районе вокзала Фото: в Ясиноватой раздались взрывы в районе вокзала (скриншот с видео)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области сообщают о взрывах в районе железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы.

В сети сообщают, что в момент взрыва в районе вокзала находилось скопление российских оккупантов.

Над городом подниматься столб дыма.

Отметим, что ранее Ясиноватая была одним из крупнейших железнодорожных узлов Украины. Однако в 2014 году российские захватчики оккупировали город. Сейчас он находится под контролем боевиков "ДНР".

В оккупированной Ясиноватой раздались взрывы в районе вокзала

Ситуация в Донецкой области

В последнее время в оккупированной части Донецкой области участились взрывы. "Бавовна" случается в местах скопления российских военных и их техники, складов боеприпасов или на железной дороге.

Только сегодня в Донецке раздался взрыв. В районе торгового центра Green Plaza был замечен черный дым.

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