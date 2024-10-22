В окупованій Макіївці цивільних залишають без доступу до медицини, - ЦНС

У тимчасово окупованій Макіївці назріває ще один скандал. Тут цивільних залишають без доступу до медицини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
За даними інформаційного ресурсу, місцеві мешканці не можуть отримати медичну допомогу у центрі первинної медико-санітарної допомоги №1, хоча він чи не єдиний залишився для обслуговування саме цивільних. Час від часу людям доводиться стояти у черзі по кілька днів, щоб потрапити на прийом до лікаря в цій поліклініці.
Причиною цього є недостатня кількість лікарів у медичному закладі. Водночас ті, що залишилися, вже у глибокому пенсійному віці або ж взагалі без відповідної медичної кваліфікації. Інших мобілізували до армії РФ та перевели у воєнні госпіталі.
"Через дефіцит робочої сили і відмову місцевих медиків співпрацювати з ворогом на ТОТ (тимчасово окупованих територіях - ред.) Кремль організовує "ротації" лікарів із різних регіонів РФ", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, нещодавно партія лікарів прибула за Якутії. Крім проведення медичних оглядів в їх обов'язки входить робота в мережі шпиталів на окупованих територіях
Нагадаємо, приблизно півтора тижні тому в ЦНС повідомляли, що не тільки в Макіївці, а й загалом на тимчасово окупованих територіях сходу України місцеві лікарні відмовляються обслуговувати цивільне населення. Причиною тому стали високі втрати армії Росії на полі бою.
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