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В оккупированной Макеевке гражданских оставляют без доступа к медицине, - ЦНС

Фото: жители оккупированной Макеевки остаются без медицинской помощи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Во временно оккупированной Макеевке назревает еще один скандал. Здесь гражданских оставляют без доступа к медицине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, местные жители не могут получить медицинскую помощь в центре первичной медико-санитарной помощи №1, хотя он едва ли не единственный остался для обслуживания именно гражданских. Время от времени людям приходится стоять в очереди несколько дней, чтобы попасть на прием к врачу в этой поликлинике.

Причиной этого недостаточное количество врачей в медицинском учреждении. В то же время те, кто остался, уже в глубоком пенсионном возрасте или вообще без соответствующей медицинской квалификации. Других мобилизовали в армию РФ и перевели в военные госпитали.

"Из-за дефицита рабочей силы и отказа местных медиков сотрудничать с врагом на ВОТ (временно оккупированных территориях - ред.) Кремль организовывает "ротации" врачей из разных регионов РФ", - говорится в сообщении.

В частности, недавно партия врачей прибыла в Якутию. Помимо проведения медицинских осмотров, в их обязанности входит работа в сети госпиталей на оккупированных территориях.

Напомним, примерно полторы недели назад в ЦНС сообщали, что не только в Макеевке, но и в целом на временно оккупированных территориях востока Украины местные больницы отказываются обслуживать гражданское население. Причиной тому стали высокие потери армии России на поле боя.

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