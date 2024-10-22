По данным информационного ресурса, местные жители не могут получить медицинскую помощь в центре первичной медико-санитарной помощи №1, хотя он едва ли не единственный остался для обслуживания именно гражданских. Время от времени людям приходится стоять в очереди несколько дней, чтобы попасть на прием к врачу в этой поликлинике.

Причиной этого недостаточное количество врачей в медицинском учреждении. В то же время те, кто остался, уже в глубоком пенсионном возрасте или вообще без соответствующей медицинской квалификации. Других мобилизовали в армию РФ и перевели в военные госпитали.

"Из-за дефицита рабочей силы и отказа местных медиков сотрудничать с врагом на ВОТ (временно оккупированных территориях - ред.) Кремль организовывает "ротации" врачей из разных регионов РФ", - говорится в сообщении.

В частности, недавно партия врачей прибыла в Якутию. Помимо проведения медицинских осмотров, в их обязанности входит работа в сети госпиталей на оккупированных территориях.