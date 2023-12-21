В окупованій Макіївці спалахнула велика пожежа, Ясинувата залишилася без газу (фото)

В окупованій Макіївці (Донецька область) спалахнула велика пожежа. У поруч розташованій Ясинуватій зник газ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гауляйтера Макіївки Владислава Ключарова, гауляйтера Ясинуватої Дмитра Шевченка і місцеві Telegram-канали.
"У Кіровському районі на садовому товаристві зафіксовано факельне горіння газопровідної труби", - заявив Ключаров.
Фото: Пожежа (t.me/itsdonetsk)
За його словами, деталі події з'ясовують.
Шевченко ж заявив, що нібито внаслідок обстрілу Макіївки пошкоджено систему газопостачання міст "ДНР", зокрема і Ясинуватої.
"Місто без газу. Вживаються заходи щодо ліквідації наслідків обстрілу", - написав гауляйтер Ясинуватої.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що частину Макіївки відключено від подачі газу на час усунення наслідків обстрілу.
У жовтні повідомлялося, що в районі окупованого Іловайська в Донецькій області спалахнула велика пожежа на газопроводі.
Місцеві жителі писали, що від спеки у них "ледь не лопнуло скло в машині".
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