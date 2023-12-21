В оккупированной Макеевке вспыхнул крупный пожар, Ясиноватая осталась без газа (фото)

"В Кировском районе на садовом обществе зафиксировано факельное горение газопроводной трубы", - заявил Ключаров.

Фото: Пожар (t.me/itsdonetsk)

По его словам, детали происшествия выясняются.

Часть городов остались без газа

Шевченко же заявил, что якобы в результате обстрела Макеевки повреждена система газоснабжения городов "ДНР", в том числе и Ясиноватой.

"Город без газа. Принимаются меры по ликвидации последствий обстрела", - написал гауляйтер Ясиноватой.

Местные Telegram-каналы сообщают, что часть Макеевки отключена от подачи газа на время устранения последствий обстрела.

Аналогичные случаи

В октябре сообщалось, что в районе оккупированного Иловайска в Донецкой области вспыхнул большой пожар на газопроводе.

Местные жители писали, что от жары у них "едва не лопнуло стекло в машине".