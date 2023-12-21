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В оккупированной Макеевке вспыхнул крупный пожар, Ясиноватая осталась без газа (фото)

Архивное фото: в оккупированной Макеевке вспыхнул крупный пожар (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированной Макеевке (Донецкая область) вспыхнул крупный пожар. В рядом расположенной Ясиноватой исчез газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гауляйтера Макеевки Владислава Ключарова, гауляйтера Ясиноватой Дмитрия Шевченко и местные Telegram-каналы.

"В Кировском районе на садовом обществе зафиксировано факельное горение газопроводной трубы", - заявил Ключаров.

Фото: Пожар (t.me/itsdonetsk)

По его словам, детали происшествия выясняются.

Часть городов остались без газа

Шевченко же заявил, что якобы в результате обстрела Макеевки повреждена система газоснабжения городов "ДНР", в том числе и Ясиноватой. 

"Город без газа.  Принимаются меры по ликвидации последствий обстрела", - написал гауляйтер Ясиноватой. 

Местные Telegram-каналы сообщают, что часть Макеевки отключена от подачи газа на время устранения последствий обстрела.

Аналогичные случаи

В октябре сообщалось, что в районе оккупированного Иловайска в Донецкой области вспыхнул большой пожар на газопроводе.

Местные жители писали, что от жары у них "едва не лопнуло стекло в машине".

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МакеевкаДНРДонецкая областьЯсиноватая