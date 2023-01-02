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В окупованій Макіївці під удар потрапили мобілізовані із Самарської області РФ, - ЗМІ

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Понеділок 02 січня 2023 18:04
В окупованій Макіївці під удар потрапили мобілізовані із Самарської області РФ, - ЗМІ Фото: в окупованій Макіївці під удар потрапили мобілізовані із Самарської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Серед військових, які потрапили під удар по базі у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області, були мобілізовані із Самарської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

"Під ударом опинилися, зокрема, і наші земляки. Є поранені, на жаль, є загиблі. Наразі відомості уточнюються", - йдеться в коментарі глави Самарської області РФ Дмитра Азарова.

Для уточнення інформації він відправив сім'ї військовослужбовців до військкоматів і гарячої лінії Міноборони РФ і відмовився називати точну кількість загиблих і поранених. У групі мобілізованих самарських повідомили, що в результаті удару по Макіївці все ротне майно знищено і залишилося під завалами.

Дружина одного із самарських мобілізованих заявила, що в результаті обстрілу бази в будівлі ПТУ було багато загиблих, а тіла багатьох із них розірвало на частини». За її словами, при собі у військових, що вижили, практично не залишилося речей, оскільки більша частина одягу і продуктів залишилася в зруйнованій будівлі.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 січня 2023 року внаслідок удару в окупованій Макіївці Донецької області зруйновано будівлю місцевого училища №19, в якому розташовувалися мобілізовані російські військові. За різними даними, там могли загинути від кількох десятків до сотень окупантів.

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