В оккупированной Макеевке под удар попали мобилизованные из Самарской области РФ, - СМИ

Среди военных, которые попали под удар по базе во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, были мобилизованные из Самарской области.

"Под ударом оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются", — говорится в комментарии главы Самарской области РФ Дмитрия Азарова.

Для уточнения информации он отправил семьи военнослужащих в военкоматы и на горячую линию Минобороны РФ и отказался называть точное количество погибших и раненых. В группе самарских мобилизованных сообщили, что в результате удара по Макеевке все ротное имущество уничтожено и осталось под завалами.

Супруга одного из самарских мобилизованных заявила, что в результате обстрела базы в здании ПТУ было много погибших, а тела многих из них разорвало на части». По ее словам, при себе у выживших военных практически не осталось вещей, поскольку большая часть одежды и продуктов осталась в разрушенном здании.