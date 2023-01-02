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В оккупированной Макеевке под удар попали мобилизованные из Самарской области РФ, - СМИ

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Понедельник 02 января 2023 18:04
В оккупированной Макеевке под удар попали мобилизованные из Самарской области РФ, - СМИ Фото: в оккупированной Макеевке под удар попали мобилизованные из Самарской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Среди военных, которые попали под удар по базе во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, были мобилизованные из Самарской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

"Под ударом оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются", — говорится в комментарии главы Самарской области РФ Дмитрия Азарова.

Для уточнения информации он отправил семьи военнослужащих в военкоматы и на горячую линию Минобороны РФ и отказался называть точное количество погибших и раненых. В группе самарских мобилизованных сообщили, что в результате удара по Макеевке все ротное имущество уничтожено и осталось под завалами.

Супруга одного из самарских мобилизованных заявила, что в результате обстрела базы в здании ПТУ было много погибших, а тела многих из них разорвало на части». По ее словам, при себе у выживших военных практически не осталось вещей, поскольку большая часть одежды и продуктов осталась в разрушенном здании.

Напомним, что в ночь на 1 января 2023 года в результате удара в оккупированной Макеевке Донецкой области разрушено здание местного училища №19, в котором располагались мобилизованные российские военные. По разным данным, там могли погибнуть от нескольких десятков до сотен оккупантов.

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