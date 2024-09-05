В окупованій Луганській області ворог скасував пільги для школярів та студентів, - ЦНС

Відтепер доїхати до місця свого навчання діти зможуть лише у тому випадку, якщо платять повну вартість проїзду. Найдешевша послуга з перевезення пасажирів у тимчасово окупованій Луганській області складає 20 рублів РФ.

"Батькам дітей, які не мають можливості навчатися поруч із домом, доведеться внести у свій перелік видатків додаткові витрати. Або ж - до школи пішки", - йдеться у повідомленні ЦНС.

В кінці публікації Центр національного спротиву звернувся до окупантів і колаборантів, які допомогають "впроваджувати людиноненависницьку політику на теренах України". Зокрема, інформаційний ресурс попередив, що час розплати за злочин неминучий.

"Допомогти звільняти українські землі від російських загарбників може кожен із вас", - наголосили в ЦНС, звертаючись до зрадників та ворогів.