В окупованій Луганській області росіяни ставлять на військовий облік під час псевдовиборів

Ситуація на окупованих територіях

У військкоматах так званої "ЛНР" отримали вказівку щодо пришвидшення заходів примусової мобілізації.

Тому під час затягнутого на 10 діб голосування вони перевіряють у виборців наявність військового обліку, уточнюють списки, кого ще можна забрати.

"Одним треба підвищити явку, другим - призов. Конкуренція", - зазначають в ОВА.

Окрім того, у Лисичанську росіяни розгорнули мережу пунктів прийму металу. Вона користується попитом.

По-перше, окупанти зруйнували значну кількість промислових об’єктів, де є чим розжитися. По-друге, з міста евакуювалася більша частина людей.

Так, сотні будинків і тисячі квартир залишилися порожніми. Ті, хто згодом повертається в своє житло, виявляє навіть відсутність столових приладів та садового інвентарю, не кажучи вже про щось більш цінне.

Ситуація на фронті

Начальник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що із середини позаминулого тижня росіяни пішли на штурм українських позицій. ЗСУ відбивають по декілька атак на добу, іноді більше десяти, але окупантам не вдається просунутися - їм вдається лише втрачати сили та засоби.

Також повідомляється, що окупанти обстрілювали Білогорівку з авіації та артилерії. Також із різних артсистем загарбники обстріляне Невське.

"Вибори" на окупованих територіях

10 вересня у Росії пройдуть вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Проте окупанти хочуть провести псевдоголосування і на окупованих територіях України. Зазначимо, що на деяких захоплених землях уже почали проводити псевдоголосування.

Британська розвідка зазначала, що Росія хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", тому планує організувати фейкові "вибори" того ж дня, що й вибори у країні-агресорі.

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