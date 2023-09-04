В оккупированной Луганской области россияне ставят на военный учет во время псевдовыборов

Ситуация на оккупированных территориях

В военкоматах так называемой "ЛНР" получили указание по ускорению мер принудительной мобилизации.

Поэтому во время затянутого на 10 суток голосования они проверяют у избирателей наличие военного учета, уточняют списки, кого можно забрать.

"Одним нужно повысить явку, вторым - призыв. Конкуренция", - отмечают в ОВА.

Кроме того, в Лисичанске россияне развернули сеть пунктов приема металла. Она пользуется спросом.

Во-первых, оккупанты разрушили значительное количество промышленных объектов, где есть чем разжиться. Во-вторых, из города эвакуировалась большая часть людей.

Так, сотни домов и тысячи квартир остались пустыми. Те, кто впоследствии возвращается в свое жилье, обнаруживает даже отсутствие столовых приборов и садового инвентаря, не говоря уже о более ценном.

Ситуация на фронте

Начальник Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что с середины позапрошлой недели россияне пошли на штурм украинских позиций. ВСУ отбивают по несколько атак в сутки, иногда больше десяти, но оккупантам не удается продвинуться - им удается лишь терять силы и средства.

Также сообщается, что оккупанты обстреливали Белогоровку из авиации и артиллерии. Также из разных артсистем захватчики обстреляли Невское.

"Выборы" на оккупированных территориях

10 сентября в России пройдут выборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. Однако оккупанты хотят провести псевдоголосование и на оккупированных территориях Украины. Отметим, что на некоторых захваченных землях уже начали проводить псевдоголосование.

Британская разведка отмечала, что Россия хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части", поэтому планирует организовать фейковые "выборы" в тот же день, что и выборы в стране-агрессоре.

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