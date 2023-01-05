В обмін на банківські картки. РФ продовжує примусово роздавати паспорти в Луганській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Триває примусова паспортизація населення на тимчасово окупованих та зайнятих територіях Луганської області. Так, банківські установи окупованого регіону вимагають для оформлення платіжних карток паспорти Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти у Луганській області примусово надають дітям громадянство РФ. Для цього одному з батьків потрібно мати паспорт Росії.

Також раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін затвердив порядок видачі паспортів РФ жителям окупованих територій України.

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