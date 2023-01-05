В обмен на банковские карты. РФ продолжает принудительно раздавать паспорта в Луганской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Продолжается принудительная паспортизация населения на временно оккупированных и занятых территориях Луганской области. Так, банковские учреждения оккупированного региона требуют для оформления платежных карт паспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские кафиры в Луганской области принудительно предоставляют детям гражданство РФ. Для этого родителю нужно иметь паспорт России.

Также ранее мы писали, что российский диктатор Владимир Путин утвердил порядок выдачи паспортов РФ жителям оккупированных территорий Украины.

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