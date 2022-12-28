У Луганській області окупанти примусово видають дітям російське громадянство, - ОВА

Російські окупанти у Луганській області примусово надають дітям громадянство РФ. Для цього одному з батьків потрібно мати паспорт Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

"Вже навіть набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином РФ", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, за допомогою примусової паспортизації Кремль намагається вселити недовіру до України та посилити власну пропаганду.

При цьому для присвоєння російського громадянства дитині одному з батьків необхідно мати паспорт РФ.

"Звісно, можна його і не отримувати та одразу підпасти під скорочення на роботі або під відмову у соціальних виплатах. Часу на роздуми окупанти не залишають", - пояснюють в ОВА.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін затвердив порядок видачі паспортів РФ жителям окупованих територій України.

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