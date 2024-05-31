В окупованій Луганській області лунали вибухи: росіяни заявили про обстріл Первомайська
У тимчасово окупованому Первомайську, Лугвнської області, ввечері 30 травня місцеві жителі почули кілька вибухів.
Як повідомляє РБК-Україна, про обстріл заявив окупаційний голова Первомайська Сергій Колягін.
За його словами, зафіксовано "прильоти" нібито у приватному секторі міста.
"Місто під обстрілом. Два прильоти в один із районів приватного сектору. Інформація уточнюється", - написав колаборант.
Пізніше у російських ЗМІ почала поширюватись інформація щодо того, що під час обстрілів нібито було пошкоджено газопровід. Також місцеві мешканці почали поширювати у соцмережах фото з масштабною пожежею.
Фото: вибух у Первомайську (https://t.me/incidentLNR_Lugansk/20104)
Удари по Луганську
Вже не вперше завдаються удари по місцю базування росіян на окупованих територіях України.
7 травня росіяни заявляли, по Луганську нібито вдарили ракетами ATACMS, які Україна отримала від США. А вже 20 травня було зафіксовано "приліт" у Луганську по базі підготовки окупантів.
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