ua en ru
Пт, 31 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В оккупированной Луганской области раздавались взрывы: россияне заявили об обстреле Первомайска

Пятница 31 мая 2024 00:40
UA EN RU
В оккупированной Луганской области раздавались взрывы: россияне заявили об обстреле Первомайска Иллюстративное фото: в оккупированной Луганской области раздавались взрывы 30 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Во временно оккупированном Первомайске, Лугвинской области, вечером 30 мая местные жители услышали несколько взрывов.

Как сообщает РБК-Украина, об обстреле заявил оккупационный председатель Первомайска Сергей Колягин.

По его словам, зафиксированы "прилеты" якобы в частном секторе города.

"Город под обстрелом. Два прилета в один из районов частного сектора. Информация уточняется", - написал коллаборант.

Позже в российских СМИ начала распространяться информация о том, что при обстреле якобы поврежден газопровод. Также местные жители стали распространять в соцсетях фото с масштабным пожаром.

В оккупированной Луганской области раздавались взрывы: россияне заявили об обстреле Первомайска

Фото: взрыв в Первомайске (https://t.me/incidentLNR_Lugansk/20104)

Удары по Луганску

Уже не первый раз наносятся удары по месту базирования россиян на оккупированных территориях Украины.

7 мая россияне заявляли, что по Луганску якобы ударили ракетами ATACMS, которые Украина получила от США. А уже 20 мая был зафиксирован "прилет" в Луганске по базе подготовки оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Первомайск Война в Украине
NEWS
Зеленский и Байден готовятся подписать соглашение о безопасности. FT рассказало, где это произойдет
Зеленский и Байден готовятся подписать соглашение о безопасности. FT рассказало, где это произойдет
DAILY
Ставки вверх. Почему власти нарушают обещание не увеличивать налоги и что об этом думает бизнес
Юрий Дощатов, Руслан Кисляк Ставки вверх. Почему власти нарушают обещание не увеличивать налоги и что об этом думает бизнес