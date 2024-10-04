В оккупированной Керчи раздались взрывы

Во временно оккупированном городе Керчь в Крыму вечером пятницы, 4 октября, раздались взрывы. Россияне заявили о якобы обучении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По данным мониторинга, по меньшей мере четыре взрыва прогремели над городом около 21:10 по местному времени.

В то же время, оккупационные власти Крыма накануне объявили о проведении военных учений. Однако местные жители пересылают в соцсетях сообщения о якобы объявленной ракетной опасности в Крыму.

"Официальные объяснения по поводу взрывов над Керчью власти или российские военные пока не публиковали", - пишет "Крымский ветер".

Следует заметить, что с 26 сентября в оккупированном Крыму якобы продолжаются учения российских силовиков. В частности, у многих важных объектов и на пляжах русские силовики строят укрепления, огневые точки и опорные пункты. Обучение силовиков и терробороны предполагают "полную блокировку административных районов с обзорными мероприятиями".

Крымский мост

Россия захватила Крым в 2014 году и построила незаконный Керченский мост, соединяющий остров с РФ. Для Украины мост является легитимной военной целью, и удары по нему уже производились дважды - в октябре 2022-го и июле 2023-го.

В апреле 2024 года The Guardian сообщал о подготовке Силами обороны третьего удара.