В оккупированной Керчи раздались взрывы
Во временно оккупированном городе Керчь в Крыму вечером пятницы, 4 октября, раздались взрывы. Россияне заявили о якобы обучении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
По данным мониторинга, по меньшей мере четыре взрыва прогремели над городом около 21:10 по местному времени.
В то же время, оккупационные власти Крыма накануне объявили о проведении военных учений. Однако местные жители пересылают в соцсетях сообщения о якобы объявленной ракетной опасности в Крыму.
"Официальные объяснения по поводу взрывов над Керчью власти или российские военные пока не публиковали", - пишет "Крымский ветер".
Следует заметить, что с 26 сентября в оккупированном Крыму якобы продолжаются учения российских силовиков. В частности, у многих важных объектов и на пляжах русские силовики строят укрепления, огневые точки и опорные пункты. Обучение силовиков и терробороны предполагают "полную блокировку административных районов с обзорными мероприятиями".
Крымский мост
Россия захватила Крым в 2014 году и построила незаконный Керченский мост, соединяющий остров с РФ. Для Украины мост является легитимной военной целью, и удары по нему уже производились дважды - в октябре 2022-го и июле 2023-го.
В апреле 2024 года The Guardian сообщал о подготовке Силами обороны третьего удара.
В последнее время оккупанты активно укрепляют мост. В частности, в сентябре сообщалось, что РФ продолжает взимать на Крымский мост ПВО, даже выставочные образцы. Кроме того, оккупанты строят на переправе "загадочное сооружение".
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