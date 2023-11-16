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В окупованій Каховці росіяни збирали біометрику, а чоловікам видавали повістки, - ЦНС

Ілюстративне фото: в окупованій Каховці росіяни збирали біометрику українців(Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські війська посилюють перевірку українців на окупованих територіях та нав'язують їм громадянство ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного супротиву.

За даними ЦНС, окупанти в черговий раз перевіряли мешканців Каховки на наявність російського паспорта. Попри те, що більшість українців не поспішає їх отримувати, росіяни створюють такі умови, коли життя без червоної макулатури не можливе.

Окрім цього окупанти збирали біометричні дані українців, а чоловікам вручали повістки для "уточнення даних" до фейкових військкоматів.

Примусова паспортизація РФ на окупованих територіях 

Після вторгнення Росії в Україну окупанти поставили перед собою кілька завдань на захоплених територіях - депортація українців, зокрема дітей, викрадення українського зерна та насильницька паспортизація населення.

Нагадаємо, раніше на окупованих територіях загарбники ввели правило, за яким підлітки яким виповнилось 14 років мають отримати паспорт РФ аби їх допустили до занять спортом. Крім того, нещодавно учнів старших класів, які не мають паспорта РФ, тимчасово не допустили до занять.

Також повідомлялось, що окупанти з 2024 року планують обслуговувати в лікарнях українців на тимчасово окупованих територіях, які не мають медстрахування як іноземців. Тобто, українці в себе будуть позбавлені можливості отримувати медичні послуги крім екстреної допомоги.

Окрім того, на окупованих територіях росіяни погрожують звільненнями власникам українських паспортів.

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