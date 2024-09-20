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В оккупированной Херсонской области дети слушали лекции пропагандистов РФ, - ЦНС

Пятница 20 сентября 2024 07:55
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В оккупированной Херсонской области дети слушали лекции пропагандистов РФ, - ЦНС Фото: пропагандистка Елена Колбасникова (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Враг продолжает навязывать пропаганду детям в оккупации. Так, в оккупированной части Херсонской области в захваченных школах прошли лекции пропагандистов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

В частности, лекции прошли во время так называемых "разговоров о важном". Речь идет об обязательных пропагандистских уроках, которые проходят каждую неделю. Однако в этот раз занятие проводили российские пропагандисты, а именно - сотрудники ТАСС.

В ходе пропагандистских лекций украинских детей убеждали, что российские СМИ являются рупором "правды". Кроме того, пропагандисты предоставляли список "желательных медиа", а также проводили проверку подписок в телефонах.

По данным ЦНС, соответствующая программа лекций была подготовлена Министерством просвещения РФ.

В конце публикации Центр национального сопротивления напомнил, что пропаганда является военным преступлением без срока давности. Поэтому каждый причастный "к промыванию мозгов украинцев понесет заслуженное наказание".

Отметим, что в ноябре 2024 года РФ планирует организовать в оккупированной части Донецкой области фестиваль пропагандистов. Коллаборанты уже приступили к регистрации желающих пополнить ряды.

"Главная цель фестиваля - научить своих рупоров новым методам искажения правды и донесению информации о "победах" в "СВО", героизации ее участников", - говорится в сообщении.

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