В оккупированной Херсонской области дети слушали лекции пропагандистов РФ, - ЦНС

Враг продолжает навязывать пропаганду детям в оккупации. Так, в оккупированной части Херсонской области в захваченных школах прошли лекции пропагандистов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

В частности, лекции прошли во время так называемых "разговоров о важном". Речь идет об обязательных пропагандистских уроках, которые проходят каждую неделю. Однако в этот раз занятие проводили российские пропагандисты, а именно - сотрудники ТАСС.

В ходе пропагандистских лекций украинских детей убеждали, что российские СМИ являются рупором "правды". Кроме того, пропагандисты предоставляли список "желательных медиа", а также проводили проверку подписок в телефонах.

По данным ЦНС, соответствующая программа лекций была подготовлена Министерством просвещения РФ.

В конце публикации Центр национального сопротивления напомнил, что пропаганда является военным преступлением без срока давности. Поэтому каждый причастный "к промыванию мозгов украинцев понесет заслуженное наказание".