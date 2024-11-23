В окупованій Херсонській області посилились репресії щодо проукраїнських дітей, - ЦНС

На території тимчасово окупованої частини Херсонської області посилилися репресії відносно проукраїнських дітей. Зокрема, так звані інспектори у справах неповнолітніх стали частими гостями у школах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
За даними інформаційного ресурсу, у навчальних закладах окупованої Каховки та її околиць поліцейські проводять "лекції" на тему "Ми відповідальні за свої вчинки". В першу чергу, мета таких уроків полягає у тому, щоб виявити і залякати тих учнів, які продовжують проявляти проукраїнські позиції.
"Особливу увагу приділяється відповідальності за поширення інформації, яка за словами окупантів, дискредитує "руській мір" та викриває злочини Кремля", - йдеться у повідомленні.
Також у ЦНС нагадали, що раніше росіяни зібрали "активну" молодь із тимчасово окупованого Запоріжжя, щоб навчити їх, як виявляти та протистояти українському "екстремізму".
"Насамперед діти пройшли вишкіл з виявлення тих своїх однолітків, які надалі вважають себе українцями та тримають зв’язок з Україною", - зазначив інформаційний ресурс.
Зазначимо, нещодавно також стало відомо про те, що вчителів-колаборантів з окупованої частини Херсонської області почали відправляти до Москви. Там їх вчать виявляти проукраїнських дітей.
Також повідомлялося, що дипломи про "перепідготовку" отримали 40 педагогів-колаборантів з Енергодара та прилеглих сіл. Зокрема, мова йшла про вчителів російської мови та літератури, які навчатимуть українських дітей за спеціально підготовленою Кремлем пропагандистською програмою.
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