UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупований Херсон без світла: російські військові зашкодили ЛЕП

Фото: окупований Херсон без світла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Близько 10 населених пунктів Херсонської області залишилися без світла, як наслідок, води. У тому числі і весь Херсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

Причиною аварії є підрив високовольтної ЛЕП, яку вчинили окупанти. Свідчення очевидців це підтверджують.

"Терор і цинізм окупантів продовжується і нікуди не зникав. Страх перед ЗСУ штовхає їх на шалені речі", - зазначив Соболевський.

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, у Херсоні повідомили про знеструмлення у всіх районах. Електрика також відсутня біля області.

Нагадаємо, нещодавно в ОК "Південь" повідомляли, що окупанти на Херсонщині цілеспрямовано відключають електрику та воду, позбавляють населення доступу до мережі Інтернет, щоб змусити людей до "евакуації" зі своїх будинків.

Також стало відомо, що окупаційна "влада" Херсонської області на тлі так званої "евакуації" заборонила вчителям користуватися месенджерами на смартфонах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонХерсонська областьВторгнення Росії до України