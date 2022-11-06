Окупований Херсон без світла: російські військові зашкодили ЛЕП

Близько 10 населених пунктів Херсонської області залишилися без світла, як наслідок, води. У тому числі і весь Херсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

"Терор і цинізм окупантів продовжується і нікуди не зникав. Страх перед ЗСУ штовхає їх на шалені речі", - зазначив Соболевський.

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, у Херсоні повідомили про знеструмлення у всіх районах. Електрика також відсутня біля області.

Нагадаємо, нещодавно в ОК "Південь" повідомляли, що окупанти на Херсонщині цілеспрямовано відключають електрику та воду, позбавляють населення доступу до мережі Інтернет, щоб змусити людей до "евакуації" зі своїх будинків.

Також стало відомо, що окупаційна "влада" Херсонської області на тлі так званої "евакуації" заборонила вчителям користуватися месенджерами на смартфонах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.