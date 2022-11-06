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Оккупированный Херсон без света: российские военные повредили ЛЭП

Фото: оккупированный Херсон без света (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Около 10 населённых пунктов Херсонской области остались без света, как следствие, и воды. В том числе и весь Херсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

Причиной аварии является подрыв высоковольтной ЛЭП, который совершили оккупанты. Свидетельства очевидцев это подтверждают.

"Террор и цинизм оккупантов продолжается и никуда не исчезал. Страх перед ВСУ толкает их на безумные вещи", - отметил Соболевский.

Напомним, сегодня, 6 ноября, в Херсоне сообщили об обесточивании во всех районах. Электричество также отсутствует на территории области.

Напомним, недавно в ОК "Юг" сообщали, что оккупанты в Херсонской области целенаправленно отключают электричество и воду, лишают население доступа к сети Интернет, чтобы заставить людей к "эвакуации" из своих домов.

Также стало известно, что оккупационные "власти" Херсонской области на фоне так называемой "эвакуации" запретили учителям пользоваться мессенджерами на смартфонах.

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ХерсонХерсонская областьВторжение России в Украину