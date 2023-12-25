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В окупованій Горлівці прогриміли вибухи і спалахнула масштабна пожежа

Фото: після вибухів в окупованій Горлівці почалася масштабна пожежа (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у неділю, 24 грудня, у тимчасово окупованому місті Горлівка Донецької області пролунала низка потужних вибухів і почалася масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що на відео зафіксована пожежа складу ТЦ "Галактика", на який загарбники перетворили колишній "Епіцентр". Також горять припарковані поруч автомобілі.

 

Повідомляється, що внаслідок обстрілу Горлівки загинула жінка, поранено 6 осіб.

Інший паблік повідомив, що в районі ТЦ "Галактика" було зафіксовано 15 прильотів.

 

Обстріли на тимчасово окупованих територіях

Вранці у неділю, 24 грудня, гучні вибухи прогриміли у тимчасово окупованому Токмаку в Запорізькій області.

Також потужний вибух прогримів у Севастополі в окупованому Криму. Перед цим було чутно звук, схожий на шум ракети.

Обстріли Росією території України

У ніч на неділю російські загарбники накрили щільним вогнем Чорнобаївку Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Ввечері 24 грудня агресор обстріляв Херсон. Внаслідок ударів постраждали дев'ятеро людей, є загиблі. Областна прокуратура почала розслідування за фактом атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ГорлівкаПожежа