В окупованій Феодосії повідомляють про вибухи

"Щойно - сильний бабах у районі Феодосії", - йдеться у повідомленні.

Наразі детальної інформації про причини та обставини вибуху немає. Окупаційна влада також не повідомляє деталей інциденту.

скриншот google.com/maps

Вибухи в Криму

Останнім часом на території окупованого півострова почастішали вибухи. Зокрема, сьогодні над Кримським мостом помітили дим. Окупаційна влада заявила про нібито проведення навчань та перекрила переправу.

Крім того, 24 травня у мережі з'явилася інформація, що у Чорному морі атакований унікальний російський корабель "Іван Хурс". Це перше розвідувальне судно РФ. Російські Telegram-канали заявляли, що корабель атакували три морські дрони після проходження протоки Босфор.

Варто зазначити, що росіяни на тлі вибухів у Криму почали готуватися до оборони окупованому півострова. За даними ЗМІ, російська армія вирила кілометри окопів на півночі Криму, а окупанти почали шукати партизанів, які причетні до вибухів та диверсій.

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