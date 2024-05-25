В окупованій Євпаторії пролунали вибухи

Ситуація у Криму

Варто зазначити, що українські розвідники та Сили оборони провели вже десятки операцій у тимчасово окупованому Криму та у Чорному морі. Захисники знищують об'єкти РФ на території півострова, а також ворожі кораблі.

Так, нещодавно ЗСУ завдали удару по аеродрому Джанкой на півночі Криму. Там були уражені засоби протиповітряної оборони ворога.

Джерела РБК-Україна підтвердили, що вибухи у районі Джанкоя в ніч на 17 квітня - це спецоперацію українських військових.

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