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В оккупированной Евпатории прогремели взрывы

Фото: в Евпатории прогремели взрывы 25 мая (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Евпатории во временно оккупированном Крыму прогремели утром 25 мая. Также взрывы слышали в Новофедоровке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Евпатории были слышны взрывы, над Новофедоровкой поднимается дым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Новофедоровке на западе Крыма расположен аэродром "Саки". Там базируется 43 истребительного полка РФ. Эта группировка поддерживает оккупационные войска на юге Украины. На вооружении - бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

Также в сети отмечают, что взрывы в Новофедоровке могут быть связаны с бытовым пожаром. Есть информация, что вблизи Евпатории горят частные здания, а взрывы - от газовых баллонов.

Фото: над Новофедоровка поднимается дым (t.me/Crimeanwind)

Ситуация в Крыму

Стоит отметить, что украинские разведчики и Силы обороны уже провели десятки операций во временно оккупированном Крыму и в Черном море. Защитники уничтожают объекты РФ на территории полуострова, а также вражеские корабли.

Так, недавно ВСУ нанесли удар по аэродрому Джанкой на севере Крыма. Там были поражены средства противовоздушной обороны противника.

Источники РБК-Украина подтвердили, что взрывы в районе Джанкоя в ночь на 17 апреля - это спецоперация украинских военных.

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