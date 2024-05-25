В оккупированной Евпатории прогремели взрывы

Ситуация в Крыму

Стоит отметить, что украинские разведчики и Силы обороны уже провели десятки операций во временно оккупированном Крыму и в Черном море. Защитники уничтожают объекты РФ на территории полуострова, а также вражеские корабли.

Так, недавно ВСУ нанесли удар по аэродрому Джанкой на севере Крыма. Там были поражены средства противовоздушной обороны противника.

Источники РБК-Украина подтвердили, что взрывы в районе Джанкоя в ночь на 17 апреля - это спецоперация украинских военных.

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