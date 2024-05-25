В оккупированной Евпатории прогремели взрывы

Взрывы в Евпатории во временно оккупированном Крыму прогремели утром 25 мая. Также взрывы слышали в Новофедоровке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Евпатории были слышны взрывы, над Новофедоровкой поднимается дым", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Новофедоровке на западе Крыма расположен аэродром "Саки". Там базируется 43 истребительного полка РФ. Эта группировка поддерживает оккупационные войска на юге Украины. На вооружении - бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30. Также в сети отмечают, что взрывы в Новофедоровке могут быть связаны с бытовым пожаром. Есть информация, что вблизи Евпатории горят частные здания, а взрывы - от газовых баллонов. Фото: над Новофедоровка поднимается дым (t.me/Crimeanwind)