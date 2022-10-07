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Оккупированный Энергодар под обстрелами: пропало электричество и водоснабжение

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Энергодар, Пятница 07 октября 2022 16:34
Оккупированный Энергодар под обстрелами: пропало электричество и водоснабжение Фото: Оккупированный Энергодар под обстрелами: пропало электричество и водоснабжение (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу Энергодар снова оказался под обстрелами российских военных. В связи с этим в городе пропало электричество и водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Энергодарского городского головы Дмитрия Орлова.

"В Энергодаре оккупанты усилили провокации!", - говорится в сообщении.

По словам Орлова, в настоящее время поступают сообщения о мощных обстрелах, повлекших внезапное отключение электроэнергии. Городской голова сообщает, что вместе со светом исчезло и водоснабжение. Также в городе нет Интернета.

"Информацию о возможных разрушениях и пострадавших выясняем", - добавил Дмитрий Орлов.

По предварительной информации, радиационный фон на промышленной площадке ЗАЭС и самом городе в норме.

Напомним, что ранее в оккупированном Энергодаре раздавались взрывы.

Напомним, российские кафиры обстреляли АЭС, ТЭС и пригород Энергодара 19 сентября. Из-за обстрела в городе исчезло водоснабжение.

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