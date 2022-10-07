Оккупированный Энергодар под обстрелами: пропало электричество и водоснабжение
В пятницу Энергодар снова оказался под обстрелами российских военных. В связи с этим в городе пропало электричество и водоснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Энергодарского городского головы Дмитрия Орлова.
"В Энергодаре оккупанты усилили провокации!", - говорится в сообщении.
По словам Орлова, в настоящее время поступают сообщения о мощных обстрелах, повлекших внезапное отключение электроэнергии. Городской голова сообщает, что вместе со светом исчезло и водоснабжение. Также в городе нет Интернета.
"Информацию о возможных разрушениях и пострадавших выясняем", - добавил Дмитрий Орлов.
По предварительной информации, радиационный фон на промышленной площадке ЗАЭС и самом городе в норме.
Напомним, что ранее в оккупированном Энергодаре раздавались взрывы.
Напомним, российские кафиры обстреляли АЭС, ТЭС и пригород Энергодара 19 сентября. Из-за обстрела в городе исчезло водоснабжение.
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