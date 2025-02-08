В окупованій Донецькій області загострюється гуманітарна криза. Будинки без води, - ЦНС

Росіянам не вдається забезпечити людей в окупації навіть базовими комунальними послугами. Зокрема, на Донбасі велика кількість аварій і багато будинків без води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву ( ЦНС ).

За даними інформаційного ресурсу, лише за останню добу на водопровідних мережах тимчасово окупованої Донецької області зафіксовано понад 275 аварій.

"(Це - ред.) є прямим доказом повного руйнування комунальної системи та її нездатності функціонувати без належного обслуговування - завдання, яке цілковито не хвилює окупаційну адміністрацію", - йдеться у повідомленні.

Не дивлячись на заяви окупантів про контроль ситуацію, проблема нестачі води залишається критичною. Так, станом на сьогодні маса будинків в регіоні не мають доступу до централізованого водопостачання, через що мешканцям доводиться чекати привізної води, а котельні спроможні поповнювати записали лише вручну.

Крім того, аварії на тепломережах теж не є рідкою історією. Щодня є фіксування приблизно по 19 нових пошкоджень, з яких комунальникам вдається усунути лише невелику частину. Це означає, що деяка більшість людей залишається зимою без тепла.

Резюмуючи, у ЦНС закликали мешканців тимчасово окупованих територій України ігнорувати брехливі заяви окупантів про "турботу" та "відновлення".

"Вони використовують українські землі лише як ресурс для забезпечення власних військових цілей, залишаючи людей напризволяще та не обтяжуючи себе проблемами місцевих мешканців", - наголосив ресурс.