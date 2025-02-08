В оккупированной Донецкой области обостряется гуманитарный кризис. Дома без воды, - ЦНС

Россиянам не удается обеспечить людей в оккупации даже базовыми коммунальными услугами. В частности, на Донбассе большое количество аварий и много домов без воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления ( ЦНС ).

По данным информационного ресурса, только за последние сутки на водопроводных сетях временно оккупированной Донецкой области зафиксировано более 275 аварий.

"(Это - ред.) является прямым доказательством полного разрушения коммунальной системы и ее неспособности функционировать без надлежащего обслуживания - задача, которая полностью не волнует оккупационную администрацию", - говорится в сообщении.

Несмотря на заявления оккупантов о контроле ситуации, проблема нехватки воды остается критической. Так, на сегодня масса домов в регионе не имеют доступа к централизованному водоснабжению, из-за чего жителям приходится ждать привозной воды, а котельные способны пополнять записали только вручную.

Кроме того, аварии на теплосетях тоже не является редкой историей. Ежедневно фиксируется примерно по 19 новых повреждений, из которых коммунальщикам удается устранить лишь небольшую часть. Это означает, что некоторое большинство людей остается зимой без тепла.

Резюмируя, в ЦНС призвали жителей временно оккупированных территорий Украины игнорировать лживые заявления оккупантов о "заботе" и "восстановлении".

"Они используют украинские земли только как ресурс для обеспечения собственных военных целей, оставляя людей на произвол судьбы и не обременяя себя проблемами местных жителей", - подчеркнул ресурс.