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В окупованій Донецькій області ворог вводить комісію за комуналку, - ЦНС

Фото: російські рублі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У тимчасово окупованій Донецькій області ворог створює "нововведення" - комісію за комуналку. Тепер люди будуть вимушені платити ще більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що пошта "Донбасу" з 1 жовтня 2024 року почне нараховувати комісію при прийомі платежів за житлово-комунальні послуги. У зв'язку з цим мешканцям окупованої території доведеться платити на 1,5% більше, причому за послуги, які на практиці майже не надаються.

"Більше того, комісія у будь-якому випадку має становити не менше 20 російських грошових папірців. Чим зумовлене таке покращення окупанти не пояснюють", - йдеться у повідомленні.

Водночас у мешканців Кіровського району Донецька, які нещодавно перекривали дороги через проблеми з водою, вдома у кранах досі нічого не змінилось. Проте квитанції на оплату всеодно приходять.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав допомогати виявляти тих, хто причетний до подібних злочинів проти місцевого населення. Зокрема, надсилати інформацію про позиції ворога, його особовий склад та переміщення техніки, а також про колаборантів.

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