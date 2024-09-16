В окупованій Донецькій області ворог вводить комісію за комуналку, - ЦНС

Зазначається, що пошта "Донбасу" з 1 жовтня 2024 року почне нараховувати комісію при прийомі платежів за житлово-комунальні послуги. У зв'язку з цим мешканцям окупованої території доведеться платити на 1,5% більше, причому за послуги, які на практиці майже не надаються.

"Більше того, комісія у будь-якому випадку має становити не менше 20 російських грошових папірців. Чим зумовлене таке покращення окупанти не пояснюють", - йдеться у повідомленні.

Водночас у мешканців Кіровського району Донецька, які нещодавно перекривали дороги через проблеми з водою, вдома у кранах досі нічого не змінилось. Проте квитанції на оплату всеодно приходять.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав допомогати виявляти тих, хто причетний до подібних злочинів проти місцевого населення. Зокрема, надсилати інформацію про позиції ворога, його особовий склад та переміщення техніки, а також про колаборантів.