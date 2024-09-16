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В оккупированной Донецкой области враг вводит комиссию за коммуналку, - ЦНС

Фото: российские рубли (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Во временно оккупированной Донецкой области враг создает "нововведение" - комиссию за коммуналку. Теперь люди будут вынуждены платить еще больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что почта "Донбасса" с 1 октября 2024 начнет начислять комиссию при приеме платежей за жилищно-коммунальные услуги. В этой связи жителям оккупированной территории придется платить на 1,5% больше, причем за услуги, которые на практике почти не предоставляются.

"Более того, комиссия в любом случае должна составлять не менее 20 российских денежных бумажек. Чем обусловлено такое улучшение оккупанты не объясняют", - говорится в сообщении.

В то же время у жителей Кировского района Донецка, недавно перекрывавших дороги из-за проблем с водой, дома в кранах до сих пор ничего не изменилось. Однако квитанции на оплату все равно приходят.

В конце публикации Центр национального сопротивления призвал помогать выявлять тех, кто причастен к подобным преступлениям против местного населения. В частности, присылать информацию о позициях врага, его личный состав и перемещение техники, а также про коллаборантов.

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