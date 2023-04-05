На окупованій частині Запорізької області пролунало декілька вибухів, - мер Мелітополя

"Просто зараз не доброго вечора бажають сили спротиву окупантам та зрадникам Молочанського району та Токмаку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що декілька годин тому було гучно і поруч із селищем Мирне Мелітопольського району.

"Жителі зафіксували 2 гучних вибухи. Підраховуємо втрати росіян", - додав мер Мелітополя.