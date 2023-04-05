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На оккупированной части Запорожской области прогремели несколько взрывов, - мэр Мелитополя

Фото: На оккупированной части Запорожской области прогремели несколько взрывов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 5 апреля, на оккупированной части Запорожской области прогремели несколько взрывов. Российские захватчики понесли потери вследствие этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Просто сейчас не добрый вечер желают силы сопротивления оккупантам и предателям Молочанского района и Токмака", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько часов назад было шумно и рядом с поселком Мирное Мелитопольского района.

"Жители зафиксировали 2 громких взрыва. Подсчитываем потери россиян", - добавил мэр Мелитополя.

Напомним, что в среду, 5 апреля, в Мелитополе Запорожской области раздался взрыв. Его слышали в нескольких районах города.

Отметим, всю прошлую неделю во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздавались взрывы. В частности, в воскресенье, 2 марта, раздались взрывы в районе локомотивного депо.

Кроме того, в среду, 29 марта, в Мелитополе Запорожской области также было "громко". Такой раз - также в районе подстанции локомотивного депо, в некоторых районах города исчез свет.

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