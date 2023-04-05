На оккупированной части Запорожской области прогремели несколько взрывов, - мэр Мелитополя

"Просто сейчас не добрый вечер желают силы сопротивления оккупантам и предателям Молочанского района и Токмака", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько часов назад было шумно и рядом с поселком Мирное Мелитопольского района.

"Жители зафиксировали 2 громких взрыва. Подсчитываем потери россиян", - добавил мэр Мелитополя.