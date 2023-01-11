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На окупованій частині Запорізької області морги заповнені тілами окупантів, - Федоров

Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

На окупованій частині Запорізької області фіксують велику кількість загиблих росіян, а морг Мелітополя переповнений тілами загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Спочатку окупанти перетворили Мелітополь на логістичний центр для перекидання військових і озброєння на фронт. Тепер місто стало хабом для 200-их росіян і знищеної техніки", - йдеться у заяві.

Федоров зазначив, що морг Мелітополя переповнений тілами окупантів. У місті поширюють рекламу похоронного бюро з відправки загиблих у Росію. У селі Велика Білозерка під морг переобладнали захоплену школу, а екскаватор місцевої агрофірми використовують для риття ворожих братських могил.

"Сьогодні через Камиш-Зорю із Токмака на Волноваху залізницею відправили вагони-рефрижератори, заповнені 200-ми орками", - додав мер Мелітополя.

Міський голова додав, що у Михайлівці налякані окупанти обговорюють між собою в магазинах, що їх відправлять на забій у Василівку. А в Токмаку реанімація вже забита тяжко пораненими російськими військовими. Федоров зазначив, що після вибухів у Мелітополі з 7 на 8 січня вчора окупанти вивозили лафети згорілої військової техніки в бік Криму. А по дорозі до півострова зробили цвинтар такої техніки.

Нагадаємо, що російські окупанти шукають у Мелітополі людей з проукраїнською позицією та спонукають жителів доносити на своїх сусідів за гроші.

Окрім того, на вихідних у Мелітополі пролунали вибухи на двох підприємствах, де росіяни облаштували свої військові бази - "Гідромарші" та "Мелітополь компресор". Федоров зазначив, що ці вибухи стали найпотужнішими, починаючи з 24 лютого.

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