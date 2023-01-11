На оккупированной части Запорожской области морги заполнены телами оккупантов, - Федоров

"Сначала оккупанты превратили Мелитополь в логистический центр для опрокидывания военных и вооружения на фронт. Теперь город стал хабом для 200-х россиян и уничтоженной техники", - говорится в заявлении.

Федоров отметил, что морг Мелитополя переполнен телами оккупантов. В городе распространяется реклама похоронного бюро по отправке погибших в Россию. В селе Большая Белозерка под морг переоборудовали восторженную школу, а экскаватор местной агрофирмы используют для рытья вражеских братских могил.

"Сегодня через Камыш-Зорю из Токмака на Волновахе по железной дороге отправили вагоны-рефрижераторы, заполненные 200-ми орками", - добавил мэр Мелитополя.

Городской голова добавил, что в Михайловке напуганные оккупанты обсуждают между собой в магазинах, которые отправят на забой в Васильевку. А в Токмаке реанимация уже забита тяжело ранеными русскими военными. Федоров отметил, что после взрывов в Мелитополе с 7 на 8 января вчера оккупанты вывозили лафеты сгоревшей военной техники в сторону Крыма. А по дороге к полуострову сделали кладбище такой техники.