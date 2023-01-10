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Окупанти спонукають жителів Мелітополя доносити на своїх сусідів за гроші, - мер

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Мелітополь, Вівторок 10 січня 2023 16:47
Окупанти спонукають жителів Мелітополя доносити на своїх сусідів за гроші, - мер Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти шукають у Мелітополі людей з проукраїнською позицією та спонукають жителів доносити на своїх сусідів за гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

Федоров пояснив, аби зламати волю жителів зайнятих територій, загарбники згадали досвід КДБ, які знущалися з українців майже 100 років тому, і вирішили їх використати. Росіяни використовують наступні методи:

  • вишукують проукраїнських громадян в соцмережах і оприлюднюють їхні дані в Телеграм-каналі;
  • спонукають жителів окупованих анонімно доносити на своїх сусідів за гроші;
  • рекламують чат-боти, куди можна повідомити про "українських партизанів", тобто про кожного жителя з проукраїнською позицією;
  • залякують мешканців профілактичними бесідами та катують;
  • тих, хто не скорився, депортують за межі окупованої, не давши навіть зібрати речі.

"У росіян чергова хвиля агресії через те, що наше місто не здається. Окупанти бісяться, бо Мелітополь - це Україна", - додав Федоров.

РБК-Україна повідомляло, що росіяни запустили черговий онлайн-бот у Telegram для пошуку партизанів у Мелітополі, через який можна нібито повідомляти "про підозрілих людей або предмети, які можуть становити небезпеку".

Окрім того, на вихідних у Мелітополі пролунали вибухи на двох підприємствах, де росіяни облаштували свої військові бази - "Гідромарші" та "Мелітополь компресор". Федоров зазначив, що ці вибухи стали найпотужнішими, починаючи з 24 лютого.

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