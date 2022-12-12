UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На окупованій частині Херсонської області підірвали гауляйтера

Фото: на Херсонщині підірвали машину колаборанта (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На тимчасово окупованій території Херсонської області підірвали машину колаборанта, який вважався самопроголошеним "заступником голови" регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Відомо, що вибух стався у Скадовську. Автомобіль "заступника голови" окупованої частини регіону Віктора Булюка сильно пошкоджений, а сам його госпіталізовано з пораненнями середньої тяжкості. Повідомляється, що автомобіль нібито підірвався на міні спрямованої дії. За деякий час Булюка доправили до лікарні Сімферополя.

Водій автівки загинув. Ним виявився чоловік колаборантки Людмили Козлової. Після події кілька кварталів навколо будинку та центру міста були оточені, патрулі масово проводять обшуки та перевірки документів. Місто було закрито на в'їзд та на виїзд. На під'їздах до міста заблоковано весь транспорт – шкільні автобуси, таксі та приватні автомобілі.

Раніше ми писали, що вранці 6 грудня у Мелітополі біля під'їзду колаборанта Миколи Волика пролунав потужний вибух.

Також повідомлялося, що українські прикордонники затримали двох колаборантів у Київській області. Вони хотіли приїхати до столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьколаборантВибух