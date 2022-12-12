На оккупированной части Херсонской области подорвали гауляйтера

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Медузу ".

Известно, что взрыв произошел в Скадовске. Автомобиль "замглавы" оккупированной части региона Виктора Булюка сильно поврежден, а сам он госпитализирован с ранениями средней тяжести. Сообщается, что автомобиль якобы подорвался на мине направленного действия. Через некоторое время Булюка доставили в больницу Симферополя.

Водитель машины погиб. Им оказался муж коллаборантки Людмилы Козловой. После происшествия несколько кварталов вокруг дома и центра города были окружены, патрули массово проводят обыски и проверки документов. Город был закрыт на въезд и на выезд. На подъездах к городу заблокирован весь транспорт – школьные автобусы, такси, частные автомобили.