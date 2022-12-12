На оккупированной части Херсонской области подорвали гауляйтера

На временно оккупированной территории Херсонской области подорвали машину коллаборанта, который числился самопровозглашенным "замглавы" региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".
Известно, что взрыв произошел в Скадовске. Автомобиль "замглавы" оккупированной части региона Виктора Булюка сильно поврежден, а сам он госпитализирован с ранениями средней тяжести. Сообщается, что автомобиль якобы подорвался на мине направленного действия. Через некоторое время Булюка доставили в больницу Симферополя.
Водитель машины погиб. Им оказался муж коллаборантки Людмилы Козловой. После происшествия несколько кварталов вокруг дома и центра города были окружены, патрули массово проводят обыски и проверки документов. Город был закрыт на въезд и на выезд. На подъездах к городу заблокирован весь транспорт – школьные автобусы, такси, частные автомобили.
Ранее мы писали, что утром 6 декабря в Мелитополе у подъезда коллаборанта Николая Волыка раздался мощный взрыв.
Также сообщалось, что украинские пограничники задержали двух коллаборантов в Киевской области. Они хотели приехать в столицу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.