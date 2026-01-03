В окупованій частині Донеччини масово скорочують енергетиків, - ЦНС

Йдеться про понад тисячі електромонтерів, що обслуговували підстанції та енергетичну інфраструктуру, і були переведені у травні 2025 року з РП "РЭК" до новоствореної "Юго-Западной электросетевой компании". У грудні їм повідомили про повне скорочення штату з 1 березня 2026 року.

За інформацією джерел ЦНС, рішення ухвалювалося у форматі внутрішнього "голосування" керівництва і передбачає відмову від постійної присутності персоналу на підстанціях.

Натомість запроваджується модель обслуговування виключно виїзними бригадами. В умовах зношеного обладнання, регулярних аварій, і пошкоджень ліній електропередач це призведе до різкого зростання ризиків тривалих відключень на окупованих територіях.

У ЦНС зазначили, що особливе занепокоєння викликає кадровий склад скорочених осіб, більшість з яких фахівці з багаторічним досвідом, переважно жінки середнього та передпенсійного віку.

Для них звільнення в прифронтовому регіоні без альтернативної роботи чи програм перекваліфікації означає фактичну втрату засобів існування.

Аналітики зазначають, що подібні рішення безпосередньо впливають на стійкість критичної інфраструктури регіону. Відсутність оперативних працівників на підстанціях унеможливлює швидке реагування на аварії, навіть коли йдеться про критичні інфраструктуру.

Таким рішенням окупаційна влада фактично визнає, що безперебійне електропостачання більше не є пріоритетом.

За оцінками ЦНС, подібні звільнення не випадкові, і є частиною загальної політики управління на окупованих територіях.

Окупаційна влада намагається скоротити витрати за рахунок базових сфер життєзабезпечення населення, сприймаючи критичну інфраструктуру не як гарантію безпеки, а як витратну статтю, яку скорочують без урахування наслідків.